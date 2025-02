Campi Flegrei, il ministro della Protezione Civile Musumeci sui social parla di Sanremo e pasta col finocchietto

video suggerito

Nei giorni dello sciame sismico più lungo che la storia recente dei Campi Flegrei ricordi, non è passata inosservata l'attività social del ministro alla Protezione Civile Nello Musumeci: su Facebook e Instagram l'ex presidente della Regione Siciliana, oggi nel governo di Giorgia Meloni non ha fatto finora cenno al recente incremento dell'attività bradisismica nella caldera vulcanica in provincia di Napoli. Ha parlato però di due argomenti che, evidentemente, gli stavano molto a cuore: il Festival di Sanremo e il vincitore, Olly e la pasta col finocchietto selvatico.

Sul Festival domenica scorsa, a cose fatte (mentre i terremoti flegrei erano al secondo giorno di sciame) Musumeci scriveva parole di fuoco: «Quanta bile e quanta delusione oggi nei commenti di iene e sciacalli del giornalismo radical chic.Tutti spiazzati dal successo di Sanremo, dove ha vinto l’amore contro l’odio, la cultura plurale contro il pensiero unico, la speranza contro la rassegnazione…».

Poche ore dopo, invece, ispirato evidentemente dal pranzo domenicale, si produce in un elogio di un piatto tipico della cucina siciliana. Scrive: «A Militello (Catania) devi andarci apposta, come in un eremo. E puoi andarci per almeno due motivi, se non sei del luogo: per ammirare il patrimonio d’arte barocca, che lo ha reso Patrimonio Unesco, o per gustare i piatti tipici locali. La pasta con la mollica e il finocchietto selvatico (nella foto) è un trionfo».

Qualcuno se la prende, tra Instagram e Facebook, e glielo fa notare: «Egregio Ministro della Protezione Civile, con tutto il rispetto le volevo comunicare che nei Campi Flegrei si balla più del Sanremo […] Le cose non stanno affatto bene aspettiamo un suo intervento anche il nostro territorio è Italia». E ancora: «Faccia una cosa utile, vada a vedere cosa succede a Bacoli o a Pozzuoli …. troverà anche le vongole del Golfo». Il deputato Francesco Emilio Borrelli (Verdi) scrive: «Musumeci venga in Aula a riferire, parli di messa in sicurezza degli edifici e piani di fuga».