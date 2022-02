Sequestrato un intero centro sportivo a Giugliano con campi da calcio e da padel Sequestrato un centro sportivo in costruzione a Giugliano in Campania: all’interno campi da calcio e di padel. Denunciato il titolare della società.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La zona sequestrata dalla polizia municipale di Giugliano.

Un centro sportivo sotto sequestro a Giugliano in Campania: all'interno, in un'area di circa 22mila metri quadri, c'erano un campo di calcio a undici, un altro di calcio a cinque, sei campi di padel ed una struttura che sarebbe dovuta servire come alloggio, su due piani ed estesa per altri 1.500 metri quadri. Il centro sportivo, in costruzione, si trova su via Masseria Vecchia, a Giugliano in Campania.

Il sequestro è avvenuto per mano della Polizia Municipale giuglianese, che fa sapere come la società che si stava occupando dei lavori non avesse consegnato tutta la documentazione necessaria, nonché che le acque reflue venivano smaltite in maniera illecita, con conseguente rischio di inquinamento della zona e del terreno. Alla fine, terminati i controlli della Municipale, l'intera area è stata messa sotto sequestro: denunciato l'amministratore della società che stava realizzando il centro sportivo, che deve rispondere di mancato deposito dei calcoli del cemento armato al Genio Civile e smaltimento illecito delle acque reflue e di dilavamento.