Dal 24 dicembre al 6 gennaio i giorni festivi e prefestivi saranno zona rossa, i feriali saranno zona arancione Covid: il nuovo decreto anti Covid conferma le indiscrezioni che erano circolate nelle scorse ore, con una linea unica per tutta Italia e misure più stringenti nei giorni "rossi" del calendario. Non fa eccezione la Campania, che per la giornata di domenica, però, e soltanto per quelle 24 ore, tornerà gialla: un cambiamento non dovuto a una nuova classificazione ma semplicemente conseguenza della scadenza dell'ordinanza che aveva classificato la regione come arancione in base al rischio covid.

Per i giorni dal 21 al 23 dicembre varranno le regole delle aree gialle, ma col divieto di spostamento tra regioni. Il nuovo decreto prevede misure più stringenti per il periodo tra il 24 dicembre e il 6 gennaio compresi. Sono considerati festivi (e quindi varranno le regole della zona rossa) il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e il 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio, mentre i giorni feriali (quelli in cui varranno le regole della zona arancione) saranno soltanto quattro, ovvero 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio 2021. Per i giorni in cui è prevista la zona rossa ci sarà in pratica un nuovo lockdown: spostamenti vietati, se non per le eccezioni già previste nella scorsa primavera (esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute). Resta in vigore il coprifuoco, dalle 22 alle 5 del mattino. Il rientro presso la propria residenza resta consentito.

Le norme nazionali prevedono una deroga per poter invitare due persone non conviventi a casa propria (i minori di 14 anni e le persone disabili e non autosufficienti sono esclusi dal conteggio, quindi il loro spostamento al seguito degli accompagnatori resta consentito). L'eccezione vale per i giorni dal 24 al 27 dicembre, per quelli dal 31 al 3 gennaio e per il 5 e 6 gennaio: si potranno invitare a pranzo o cena al massimo due ospiti.

Altra deroga è prevista per chi abita in comuni al di sotto dei 5mila abitanti, che potrà spostarsi nel raggio di 30 chilometri; quest'ultima eccezione però con tutta probabilità non varrà per la Campania, dove il governatore Vincenzo De Luca ha già annunciato nel pomeriggio la preparazione di una ordinanza per bloccare anche gli spostamenti tra piccoli comuni e anche la vendita di alcolici nei giorni festivi.