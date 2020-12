Vincenzo De Luca come ogni venerdì fa il punto della situazione con una diretta video sui Facebook: «Appuntamento alle 1445 per fare il punto della situazione sull’epidemia e sulle misure da prendere per il periodo festivo. La nostra linea è orientata, come sempre, verso scelte chiare, semplici, tempestive e controllabili» ha scritto in mattinata il presidente della Regione Campania facendo presagire come al solito una serie di attacchi al governo Conte sul tema della gestione dell'ordine pubblico all'epoca del Covid.

"Linea della prevenzione o linea della rincorsa al contagio? Il governo è alla ricerca della strada" esordisce De Luca. "Servono misure prese per tempo non all'ultim'ora, non abbiamo ancora misure definitive nel momento in cui vi sto parlando. Il governo si sta preparando ad adottare la linea delle mezze misure. Non servono trecento deroghe alle misure, sono prese in giro. Noi non facciamo finta di aprire per 3 giorni e poi prolungare epidemia per tre mesi. Bloccheremo la mobilità per i comuni con meno di cinquemila abitanti e vieteremo vendita di alcolici, l'ordinanza della Regione Campania è in preparazione". È già previsto da una precedente ordinanza regionale un dispositivo di verifiche con termoscanner per chi rientra via treno e aereo dal Nord. La nuova ordinanza dovrebbe essere quindi la n. 98 del 18/12/2020.

"Oggi la Campania non è più nei titoloni dei giornali, ma abbiamo combattuto a mani nude – continua il governatore che manda in onda le sue dirette dagli uffici del Genio Civile di Salerno -. Sapete quanti medici sono arrivati in Campania? Ventitré. E gli anestesisti dopo i bandi e le disponibilità? Un anestesista, uno solo, ha preso servizio in Campania. Quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto con le nostre forze e grazie all'impegno del personale sanitario della nostra regione" attacca De Luca, nel mirino c'è il bando della Protezione civile che reclutava medici specializzati per sopperire alle croniche carenze regionali.