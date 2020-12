La Campania tornerà ad essere zona Gialla a partire dalla mezzanotte di domenica, ma la nuova classificazione varrà soltanto per 24 ore: si tratta infatti di una nuova catalogazione non dovuta, come le precedenti, a un esame dei parametri, ma esclusivamente alla scadenza delle ordinanze del ministero della Salute Roberto Speranza che tengono in zona Arancione anche la Toscana, la Valle d'Aosta e la provincia di Bolzano e che non saranno rinnovate. Durante tutta la giornata di domenica, quindi, torneranno le regole della zona Gialla, compresa la libertà di spostamento: sarà possibile anche entrare o uscire in Campania (così come nelle altre 2 regioni e nella provincia autonoma), così come avviene per gli altri territorio fino ad ora catalogati come area di rischio giallo.

Già da lunedì 21 dicembre, però, le cose cambieranno per via del decreto legge attualmente in vigore, che vieta gli spostamenti tra Regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio. Le nuove norme entrano in vigore dalla mezzanotte del 21 dicembre (quindi nella notte tra domenica e lunedì). Per lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 dicembre sarà possibile spostarsi soltanto tra comuni all'interno della stessa regione. Dal 24 dicembre al 6 gennaio, invece, varranno le regole contenute nel decreto che verrà approvato dal Cdm nella serata di oggi. Secondo le indiscrezioni fino ad ora emerse, la linea sarebbe quella di utilizzare una classificazione unica per tutta Italia, istituendo la zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e quella arancione in tutti gli altri. In Campania le limitazioni potrebbero essere più stringenti: il governatore De Luca ha annunciato che con una ulteriore ordinanza verranno vietati lo spostamento tra comuni e la vendita di alcolici.