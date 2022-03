Campania, esenzioni ticket sanitari prorogate di 3 mesi: fino al 30 giugno 2022 Prorogate fino al 30 giugno 2022 le esenzioni dei ticket sanitari in Campania per età, fasce di reddito, malattie croniche e rare, scadute o in scadenza al 31 marzo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Prorogate di altri 3 mesi, fino al 30 giugno 2022, le esenzioni dei ticket sanitari in Campania per fasce di reddito, malattie croniche e rare, scadute o in scadenza il 31 marzo prossimo. Lo slittamento riguarderà le esenzioni per età, fascia di reddito (con codici E00, E01, E02, E03, E04, E10, E11, E12, E13, E14), per malattie croniche e rare. Nei prossimi giorni partiranno le comunicazioni dello slittamento ai direttori generali di tutte le Asl, Aziende ospedaliere, Aou, Irccs Pascale e alla Soresa, a causa del Covid19. Si tratta della sesta proroga della Regione Campania dall'inizio del Coronavirus, per evitare che si possano creare assembramenti negli ambulatori delle Asl per i rinnovi soprattutto tra persone anziane e fragili, che sono più esposte ai rischi del contagio Covid, nonostante il termine dello stato di emergenza per la pandemia sia fissato al 31 marzo.

I ticket sanitari prorogati a giugno 2022

A seguito della nota della Regione, dal 1 aprile non sarà necessario quindi andare al distretto Asl per chiedere l'esenzione, che sarà prorogata direttamente in automatico fino al 30 giugno 2022, se non sono cambiate le condizioni e la nuova richiesta si farà per mail.

Di seguito le esenzioni ticket sanitari prorogate al 30 giugno 2022:

le autocertificazioni per le esenzioni da reddito per i codici E00, E01, E02, E03, E04, E10, E11, E12, E13, E14;

Fino ad allora, quindi, conserveranno validità le certificazioni delle esenzioni per patologie croniche e le autocertificazioni presentate per l'anno 2019. Qualora il paziente abbia perso i requisiti richiesti, però, dovrà darne comunicazione al Distretto Sanitario di competenza e in ogni caso astenersi dall'utilizzo delle esenzioni. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta pertanto potranno continuare ad utilizzare fino al nuovo termine il codice di esenzione scaduto o in scadenza su richiesta del paziente.