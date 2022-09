Camorra nel Nocerino-Sarnese, sgominato il clan che gestisce pizzo e droga: 9 arresti Misure cautelari in carcere e domiciliari per 9 indagati ritenuti appartenenti al clan. Blitz in diverse città.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Blitz anti-camorra nell'Agro Nocerino-Sarnese in Campania contro il clan che gestisce pizzo e droga. Sono 9 gli indagati finiti nella rete dei carabinieri del Comando Provinciale di Salerno, che alle prime luci dell'alba hanno eseguito un provvedimento di applicazione di misure cautelari in carcere (per qualche indagato con il beneficio dei domiciliari) emesso dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Salerno, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, a carico delle 9 persone.

Blitz in vari comuni campani e nazionali

I blitz sono scattati in vari comuni della provincia e in altre località del territorio nazionale e arrivano a seguito di un'indagine su un'organizzazione camorristica ritenuta dagli inquirenti dedita alle estorsioni, al traffico di stupefacenti e altri reati nel territorio dell'Agro nocerino-sarnese, nella provincia di Salerno. I militari dell'Arma, da questa mattina, stanno eseguendo anche perquisizioni personali e locali a carico degli arrestati e di altre persone indagate in stato di libertà.

Continua senza sosta la lotta delle forze dell'ordine in Campania contro la criminalità organizzata. L'agro Nocerino-Sarnese, in particolare, rappresenta da sempre zona di influenza di confine tra i clan della provincia di Napoli e quelli locali, per il controllo delle attività criminali. Un fenomeno costantemente monitorato dalla magistratura anti-mafia e dalle forze dell'ordine. Il blitz di oggi eseguito dai carabinieri si inserisce in tale contesto ed è finalizzato a sradicare la rete dei clan, che è ramificata sul territorio con presenze in vari comuni, non solo della Campania.