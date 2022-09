Camion si ribalta in autostrada dopo aver sbattuto contro un guardrail: morto un uomo Schianto sull’autostrada A2: muore un 68enne originario di Cervinara (Avellino) che si è ribaltato con il camion dopo aver sbattuto contro un guardrail.

Incidente nella notte lungo l'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria: a perdere la vita un uomo di 68 anni originario di Cervinara, in provincia di Avellino. L'uomo era alla guida di un camion che, improvvisato, ha impattato contro il guardrail all'altezza di Campagna, in provincia di Salerno, per poi ribaltarsi su sé stesso. Non ci sono altri veicoli coinvolti, ma l'impatto è stato fortissimo e l'uomo è praticamente morto sul colpo.

L'impatto è avvenuto in piena notte: l'uomo, forse per un colpo di sonno dal momento che la strada era praticamente libera in quei momenti, è andato a sbattere contro il guardrail con il camion che stava guidando, finendo per ribaltarsi e ricadere sulla carreggiata. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con i sanitari del 118 giunti a bordo di un'ambulanza, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nello schianto dal 68enne di Cervinara, con i sanitari hanno potuto solo constatare l'ormai avvenuto decesso dell'uomo, dopo che i vigili del fuoco avevano faticato non poco per estrarre il corpo intrappolato tra le lamiere del mezzo che stava guidando, letteralmente accartocciato nell'impatto. Sul posto è giunta poi anche la polizia stradale per accertare l'esatta dinamica dell'incidente, che non ha riguardato altre vetture, nonché mezzi e personale dell'Anas per smistare il traffico mentre vigili del fuoco e forze dell'ordine liberavano la carreggiata e terminavano i rilievi. Solo quando questi sono finiti il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente anche se non si sono verificati particolari disagi per il traffico.