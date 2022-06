Camion a fuoco sull’autostrada A16, trasportava batterie per auto esauste A fuoco un autoarticolato lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa: trasportava batterie per auto esauste. Vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il camion in fiamme sull’A16

A fuoco un camion che trasportava batterie per auto esausta: l'incendio è scoppiato sull'autostrada A16 Napoli-Canosa, poco distante dall'uscita di Lacedonia, in provincia di Avellino. Vigili del fuoco che sono intervenuti dal distaccamento di Bisaccia per domare le fiamme, con l'ausilio di un'autobotte dalla sede centrale di Avellino. Non ci sono feriti: l'unica persona coinvolta è l'autotrasportatore, un uomo di nazionalità rumena che tuttavia a parte il comprensibile spavento non ha riportato conseguenze fisiche.

L'incendio si è sviluppato attorno alle 18 di ieri pomeriggio, all'altezza del chilometro 115.400 dell'A16 Napoli-Canosa, in direzione Napoli. Le fiamme hanno avvolto il mezzo in pochissimo tempo: distrutto l'intero autoarticolato e il suo carico, che consisteva interamente di batterie per auto esauste, che avrebbero dovuto essere smaltite in maniera sicura per l'ambiente e che invece le fiamme hanno polverizzato, disperdendone le ceneri nell'aria. Disagi anche alla circolazione: durante lo spegnimento delle fiamme, il tratto autostradale è stato interdetto alla circolazione, che ha ripreso solo dopo quando la carcassa del veicolo è stata rimossa e la carreggiata rimessa in sicurezza. Fortunatamente, trattandosi di un tratto autostradale non particolarmente affollato soprattutto nel pomeriggio, i disagi hanno riguardato soltanto una minima parte di automobilisti. Nell'altra corsia, in direzione Canosa, qualche rallentamento dovuto ai soliti curiosi che, assistendo all'incendio e all'intervento dei vigili del fuoco hanno rallentato per poter osservare cosa stesse accadendo.