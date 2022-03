“Camere nascoste”, il primo romanzo della giornalista Angela Marino presentato alla Mondadori al Vomero Il romanzo noir della giornalista di Fanpage.it Angela Marino sarà presentato venerdì 25 marzo, alle ore 18, alla Libreria Mondadori al Vomero.

A cura di Redazione Napoli

L’autrice, Angela Marino

Si chiama "Camere nascoste" il primo romanzo della giornalista Angela Marino: il libro, un noir, sarà presentato venerdì 25 marzo 2022, alle ore 18, presso la Libreria Mondadori al Vomero, quartiere collinare di Napoli. Partendo da un omicidio, "Camere nascoste" – pubblicato in maniera indipendente sia in formato cartaceo che digitale – indaga le profondità dell'animo umano, raccontando al lettore anche una parte della provincia di Napoli, quella più rurale, nella quale l'urbanizzazione e il progresso sembrano lontani. Nel corso della presentazione, l'autrice Angela Marino dialogherà con il giornalista, autore e videomaker Luca Iavarone.

Class 1983, Angela Marino vive a Napoli e scrive di cronaca nera per Fanpage.it. Nel 2014, per l'editore Round Robin, ha pubblicato il libro reportage "C'era una volta il re fiamma", sulle ecomafie e la Terra dei Fuochi visti dalla prospettiva dei bambini che vivono in quei luoghi. Come detto, "Camere nascoste" è però il suo primo romanzo.

La trama di "Camere nascoste"

In una tranquilla domenica di settembre, in un campo di grano dorato in un paesino della provincia di Napoli, un bambino che gioca spensieratamente con un aquilone trova il cadavere di una donna, la studentessa 18enne Diletta Ivak. La vittima è nuda, con la pelle intatta e bianchissima, soltanto una corda a stringerle il collo e un rivolo di sangue in un angolo della bocca. L'assassino viene svelato subito, poche pagine più tardi, quando si ritrova davanti al giudice per l'interrogatorio, che accompagnerà il lettore per tutto il romanzo; di tanto, in tanto, le incursioni all'esterno porteranno chi legge a scoprire le reazioni di chi sopravvive alla vittima, quelle di familiari e amici, ma anche della stampa e dell'opinione pubblica.