Cambia un numero della targa e non paga la Tangenziale per 3 anni: le multe arrivavano a un altro L’uomo, con il suo motociclo, si accodava alle altre vetture e transitava nella corsia riservata ai possessori di Telepass per non pagare il pedaggio.

A cura di Valerio Papadia

Ha modificato un numero della targa del suo scooter e così è riuscito a non pagare il pedaggio della Tangenziale di Napoli per circa tre anni: un uomo di 45 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato. Le indagini degli agenti della Sottosezione di Fuorigrotta della Polizia Stradale sono partite proprio da una denuncia di Tangenziale di Napoli Spa: un motociclo Kymco DownTown di colore blu ha evitato numerose volte il pagamento del pedaggio, alterando il numero 6 della targa e trasformandolo in un numero 8.

Il motociclista si accodava agli altri veicoli nella corsia del Telepass

L'attività investigativa dei poliziotti della Stradale ha permesso di accertare che, dal 2020 ad oggi, il motociclista ha utilizzato sempre lo stesso modus operandi per non pagare il pedaggio della Tangenziale: accodandosi agli alle altre vetture in fila al casello, l'uomo utilizzava la corsia del Telepass per transitare indisturbato e gratuitamente.

Le multe arrivavano al proprietario di un altro motociclo

Lo stratagemma utilizzato dal motociclista, ovvero quello di modificare un numero della targa, è stato deleterio per un altro, ignaro, motociclista: era lui, infatti, a ricevere i verbali corrispondenti alla targa modificata, realmente esistente. Soltanto grazie al lavoro dei poliziotti e all'esame delle immagini delle telecamere presente ai caselli della Tangenziale, si è riusciti a risalire al vero numero di targa del motociclo e a individuare il motociclista truffaldino: si tratta, come detto, di un uomo di 45 anni, che è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per insolvenza fraudolenta.