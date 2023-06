Caldo Napoli, da domani temperature in ribasso. Ma resta il picco dei 30 gradi Prima ondata di calore su Napoli (livello 1): da domani lieve calo delle temperature, ma ancora sopra i 30 gradi di media nelle ore più calde.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo a Napoli

L'estate è iniziata: anche su Napoli e la Campania ormai la stagione estiva (che in napoletano si chiama, curiosamente, ‘a stagione) è partita sul serio, con un aumento repentino della temperatura, al punto che già oggi, giovedì 22 giugno, il bollettino del Ministero della Salute ha fissato a Livello 1 le ondate di calore. Nulla di preoccupantissimo: il livello 1 infatti indica, oltre ad una pre-allerta per il possibile passaggio al secondo livello, mette in allerta i servizi medici sanitari e sociali.

Nella giornata di oggi, giovedì 22 giugno, la temperatura massima percepita è stata di 34 gradi centigradi, che ha fatto scattare il Livello 1 di allerta per le ondate di calore. Ma da domani, si tornerà al Livello 0, con le temperature che avranno un piccolo calo: ma si resterà sempre sopra i trenta gradi come temperatura massima percepita. Nel fine settimana sono previste anche lievi perturbazioni nelle zone interne, anche se al momento il rischio pioggia sembrerebbe inesistente.

Dalla prossima settimana, invece, le temperature saliranno anche bruscamente: punte di 34-35 gradi centigradi si registreranno soprattutto tra lunedì e mercoledì prossimi, ma in generale l'intera settimana sarà all'insegna di sole e caldo. Il clima ideale, insomma, per chi vorrà fare i primi bagni di stagione lungo le coste tirreniche della Campania e in particolare lungo il litorale domizio e le coste cilentane, da sempre gettonatissime fin da aprile con l'arrivo della primavera (che quest'anno però è arrivata in ritardo rispetto al solito).

