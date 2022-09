Calci e pugni all’esterno di un negozio, la rissa ripresa dalle telecamere di sorveglianza Una violenta rissa tra giovani all’esterno di un negozio di Eboli, in provincia di Salerno. Le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una violenta rissa ad Eboli, in provincia di Salerno, all'esterno di un negozio: protagonisti alcuni giovani che se le sono date di santa ragione, apparentemente senza motivo. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza esterne al negozio dove è avvenuta la rissa, ma dalle immagini si vedono anche alcuni passanti che riprendono la scena con un telefonino, mentre c'è chi fugge all'interno del negozio stesso per paura.

Le immagini di videosorveglianza

Le immagini delle videocamere di videosorveglianza, pubblicate in Rete dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, hanno poi fatto il giro dei social in pochissimo tempo. Dal video, si vedono alcuni giovani all'esterno del negozio, uno dei quali poggiato di spalle alla vetrina del negozio. Improvvisamente, uno dei ragazzi presenti gli si scaglia contro, colpendolo al volto con un pugno. Un altro, anche lui lì vicino, inizia invece a prenderlo a calci. Un pestaggio in piena regola. Nel frattempo, un'altra persona lì presente trova rifugio nel negozio stesso, mentre un quarto ragazzo prende il cellulare ed inizia a filmare il tutto, prima che gli aggressori si allontanino.

Borrelli: "Violenti vanno puniti"

"Scene che si ripetono quotidianamente in diversi centri della nostra regione", ha commentato Francesco Emilio Borrelli, "una gioventù che sembra conoscere ormai solo il linguaggio della violenza e della prevaricazione. Spesso con esiti drammatici. Chiedo che si risalga all’identità dei protagonisti di questa vergognosa aggressione e che gli stessi siano puniti come meritano", ha concluso il consigliere regionale dei Verdi.