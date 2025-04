video suggerito

Caivano, sparatoria vicino al campo nomadi: esplosi 8 proiettili Sparatoria all’esterno del campo nomadi di via Strada Provinciale Cinque Vie. Sul posto i carabinieri. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Sparatoria nei pressi del campo nomadi di Caivano, nell'area nord di Napoli, nella notte tra sabato 12 e domenica 13 aprile 2025. Paura nella zona di via Strada Provinciale Cinque Vie, dove sono immediatamente arrivati i carabinieri della compagnia di Caivano, allertati dal 112. Qui, i militari dell'Arma hanno trovato sul luogo indicato 8 bossoli di pistola calibro 9×21. I carabinieri hanno ispezionato la strada e anche il vicino campo nomadi. Al momento sono in corso le indagini volte a ricostruire l’intera vicenda e a comprenderne matrice.

Le indagini dei carabinieri: trovati 8 bossoli

Non è chiaro chi possa aver esploso i colpi di arma da fuoco né quale possa essere stato l'obiettivo. Né se i proiettili fossero indirizzati contro il campo, dove si trovano baracche e roulotte. Le indagini serviranno a chiarire anche questi aspetti. Non si esclude che possano essere acquisite eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto per cercare di individuare ed identificare i responsabili di quanto avvenuto.

La riqualificazione di Caivano, comune dell'hinterland napoletano, per anni associato a fenomeni di criminalità e spaccio, è un tema centrale per il Governo Meloni che, dopo un eclatante episodio di stupro di minorenni, il 15 settembre 2023 ha emanato un apposito decreto, chiamato appunto Decreto Caivano, con lo scopo, in particolare, di contrastare la criminalità minorile, l'abbandono scolastico e il disagio giovanile. Da qui, anche il rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine nella zona di Caivano. Nel corso degli ultimi due anni sono state condotte numerose operazioni di polizia che hanno stroncato i fenomeni criminali nella zona.