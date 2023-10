Cadono calcinacci in classe, paura in un liceo di Napoli Crollo di calcinacci in un’aula di liceo a Napoli: paura tra gli studenti, ma nessun ferito. Borrelli: “Le nostre scuole cadono a pezzi”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Cadono calcinacci in un liceo di Napoli: non si sono registrati feriti, ma solo tanta paura tra studenti e personale docente. La vicenda è accaduta nel liceo Scientifico "Tito Lucrezio Caro" di via Manzoni, dove a cedere è stata una parte del controsoffitto a pochi centimetri dai banchi degli studenti.

Sono stati gli stessi studenti a dare l'allarme, pubblicando in Rete le immagini dei calcinacci caduti, segnalando anche la cosa al deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che li ha diffusi sui propri canali social. Al momento del crollo, in aula ci sarebbe stata regolarmente lezione, con alunni ed insegnante ai propri posti: solo per caso, insomma, non si sono registrati feriti o altre conseguenze peggiori.

“Ci siamo messi in contatto con la dirigenza scolastica", ha spiegato Francesco Emilio Borrelli, "per avere conferme e aggiornamenti sull’accaduto e capire quanto sia grave la situazione e si sia provveduto a richiedere interventi di messa in sicurezza. Al di là dell’eventuale problema che possa aver colpito questo istituto", prosegue ancora il deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, "le scuole del nostro territorio cadono a pezzi ed urgono provvedimenti seri di messa in sicurezza".r