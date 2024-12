video suggerito

Cadono calcinacci alla Pignasecca, donna di 42 anni ferita: si è fratturata la scapola La donna è stata soccorsa e portata al vicino ospedale Pellegrini. È il secondo episodio, oggi, in cui una persona viene ferita dalla caduta di calcinacci. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Il rione della Pignasecca a Napoli

Ha dell'incredibile, statisticamente, quando accaduto oggi, sabato 14 dicembre, nel cuore di Napoli: nel giro di poche ore, due donne sono rimaste ferite dopo essere state colpite da calcinacci, crollati dai cornicioni dei palazzi. Insieme alla 28enne colpita in centro storico, anche una donna di 42 anni è stata colpita da alcuni detriti staccatisi da un edificio alla Pignasecca. Nella fattispecie, intorno alle ore 8, la 42enne è stata colpita alla scapola destra da calcinacci caduti dal quarto piano di un palazzo in via Portamedina; l'impatto ha fatto cadere la donna per terra.

Sul posto è prontamente intervenuta una pattuglia dell'Unità Operativa Avvocata della Polizia Municipale di Napoli, che si trovava nelle vicinanze e che ha prestato i primi soccorsi alla malcapitata. In via Portamedina sono giunti poi anche i sanitari del vicino ospedale Pellegrini, che hanno poi trasportato la donna nel nosocomio in codice verde per una frattura.

Nel frattempo, per garantire la sicurezza dei passanti, gli agenti della Municipale hanno interdetto il passaggio sotto l'edificio interessato dal crollo, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto alla rimozione dei calcinacci dal suolo. Infine, i poliziotti hanno identificato i proprietari e gli occupanti del palazzo, al fine di accertare dinamica ed eventuali responsabilità, come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria.

Il precedente nella stessa giornata: donna ferita da calcinacci in centro

Come detto, due gli episodi molto simili occorsi a Napoli nella giornata odierna, sabato 14 dicembre. In via Sant'Anna dei Lombardi, in pieno centro storico, una giovane donna di 28 anni è stata colpita dal crollo di alcuni calcinacci, caduti da un cantiere allestito in un edificio; la giovane, per fortuna, ha riportato soltanto lievi ferite.