Colpita dai calcinacci di un cantiere mentre viaggia sul monopattino: 28enne ferita al centro storico di Napoli La giovane è stata colpita da alcuni calcinacci provenienti da un cantiere mentre si trovava a bordo di un monopattino elettrico; non ha riportato ferite gravi.

A cura di Valerio Papadia

Tragedia sfiorata al centro storico di Napoli, dove una giovane donna di 28 anni è stata colpita da alcuni calcinacci che si sono staccati da un cantiere avviato su un immobile in via Sant'Anna dei Lombardi. Da quanto si apprende, la 28enne stava viaggiando a bordo di un monopattino elettrico quando è stata colpita dai calcinacci; fortunatamente, la giovane non ha riportato gravi ferite, ma soltanto un lieve infortunio.

Tre persone sono state denunciate

Sul posto, oltre ai sanitari che hanno soccorso la malcapitata, sono intervenuti anche gli agenti dell'Unità Operativa Avvocata della Polizia Municipale di Napoli, che hanno effettuato verifiche sul cantiere dal quale sono venuti giù i calcinacci. Dai controlli è che il cantiere era sprovvisto del piano operativo di sicurezza e che, nonostante vi fosse regolare titolo edilizio, vi erano però delle gravi difformità tra quanto in corso di realizzazione e quanto previsto dal titolo.

Pertanto, al termine dei controlli, gli agenti hanno provveduto a denunciare alla competente Autorità Giudiziaria il proprietario dell'immobile, il direttore dei lavori e il responsabile della ditta esecutrice per violazione della norma urbanistica edilizia e di tutela dei beni culturali e per le lesioni cagionate alla conducente del monopattino.