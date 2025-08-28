Cade un ramo in Piazza degli Artisti a Napoli: tanta paura ma nessun ferito

Paura al Vomero, quartiere collinare di Napoli, dove questo pomeriggio è caduto un ramo dall'area verde di piazza degli Artisti. Il grosso ramo è caduto devastando la recinzione di sicurezza, finendo sull'asfalto. Si tratta dell'ennesimo cedimento in pochi giorni, e al Vomero ora la paura è tanta. Non si sono registrati feriti o danni (salvo quello alla recinzione), ma ora si teme nelle prossime ore con l'allerta meteo prevista per l'intera giornata di domani, con temporali, grandine e fulmini, oltre a raffiche di vento.

"Prendersi cura del verde non significa solo manutenzione, ma attenzione quotidiana, ascolto e rispetto dei ritmi della natura", aveva detto qualche giorno fa il consigliere della quinta Municipalità Rino Nasti (Europa Verde). £In un’epoca segnata dai cambiamenti climatici e dall’urgenza ambientale, queste parole diventano un invito: dedicare tempo, ogni giorno, a custodire ciò che ci circonda. La Municipalità ha due assessori al Verde ma nessun agronomo. E questi sono i risultati", aveva ribadito Nasti. E anche oggi, lo stesso consigliere della quinta municipalità che raggruppa Vomero ed Arenella, Rino Nasti, ha spiegato in una nota riportata dal deputato Francesco Emilio Borrelli: