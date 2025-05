Cade in un dirupo ad Avellino: ferito un uomo di 60 anni, salvato dai vigili del fuoco

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Poteva avere conseguenze peggiori l'incidente occorso a un uomo di 60 anni che, nella serata di ieri, giovedì 1° maggio, è caduto in dirupo ad Avellino ed è rimasto ferito. Nella fattispecie, intorno alle ore 20.30, i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino sono intervenuti in località Collina Liquorini, dove alcuni passanti avevano segnalato la presenza di un uomo, residente in contrada San Tommaso, che poco prima era caduto in un dirupo in una zona boschiva e impervia.

Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno raggiunto l'uomo che, a causa della condizioni fisiche e della conformazione del terreno, era impossibilitato a rialzarsi autonomamente; per arrivare alla sua posizione, i pompieri sono stati costretti a tagliare parte della fitta vegetazione trovata lungo il cammino. Una volta raggiunto, il 60enne è stato messo in sicurezza ed è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118, nel frattempo intervenuti sul posto; fortunatamente, l'uomo ha riportato soltanto lievi escoriazioni dovute ai rovi e ad altre piante urticanti presenti nel dirupo.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Avellino, che hanno coordinato le operazioni di soccorso del malcapitato e hanno effettuato i rilievi del caso, utili a comprendere al meglio la dinamica di quanto accaduto.