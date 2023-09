Cade in un burrone sul Monte Epomeo a Ischia: turista tedesca salvata con un elicottero La donna è stata recuperata da un elicottero del Soccorso Alpino e trasportato all’ospedale dell’isola per gli accertamenti del caso.

A cura di Valerio Papadia

Una brutta avventura, conclusasi per fortuna con un lieto fine, per una turista tedesca di 34 anni in vacanza sull'isola di Ischia: la donna è precipitata in un burrone durante una escursione sul Monte Epomeo. Nel pomeriggio di ieri, martedì 26 settembre, la 34enne ha deciso di fare una passeggiata sul monte: lungo il sentiero, però, per cause ancora in corso di accertamento, la turista tedesca è scivolata ed è finita in un canale, non riuscendo più a ritrovare il senso dell'orientamento e il sentiero per fare ritorno a valle.

Nonostante la paura, la donna è riuscita a mettersi in contatto con i carabinieri: i militari dell'Arma, al fine di localizzarla, le hanno chiesto di condividere la sua posizione attraverso il Gps del cellulare. Per individuare la 34enne si sono dunque attivati anche i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, che hanno iniziato a perlustrare la zona con un elicottero. Proprio grazie al velivolo, la donna è stata individuata: uno dei soccorritori, calandosi nel burrone con il verricello, è riuscito a raggiungere la turista che, dopo essere stata imbracata anche con l'aiuto delle squadre che si trovavano a terra, è stata issata sull'elicottero.

Il velivolo è atterrato all'eliporto di Casamicciola, dove la donna è stata affidata ai sanitari del 118, nel frattempo intervenuti sul posto. La 34enne è stata trasportata all'ospedale Rizzoli per tutti i controlli medici del caso: fortunatamente, nonostante la caduta, è stata giudicata in buone condizioni di salute.