Cade e si rompe una caviglia, turista 54enne in barella viene calata con le funi dal monte Disavventura per una escursionista sui monti di Avella. La donna è stata soccorsa dagli alpini e dall'ambulanza del 118.

A cura di Pierluigi Frattasi

Inciampa e si rompe una caviglia. Il dolore fortissimo e l'infortunio le rendono impossibile proseguire. Così, per una turista di 54 anni, la gita in montagna nella zona di Avella, in provincia di Avellino, si trasforma in un incubo. Devono intervenire gli alpini per recuperarla e portarla a valle. Per fortuna, i soccorsi non tardano ad arrivare. Dopo essere stata stabilizzata e imbarellata, la malcapitata escursionista viene trasportata a valle e calata su un corda, fino ad arrivare nella strada sottostante dove ha trovato l'ambulanza del 118 ad aspettarla per condurla in ospedale.

L'episodio è accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica 10 marzo 2024. La donna 54enne, secondo quanto ricostruito, era impegnata in un’escursione di gruppo quando è inciampata procurandosi un trauma alla caviglia che le ha impedito di proseguire. La guida, dopo averle prestato le prime cure, ha richiesto l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS). A quel punto, due squadre di soccorritori hanno quindi raggiunto l’infortunata in località ‘acqua del litto’ dove hanno provveduto ad immobilizzarle l’arto inferiore sinistro ed imbarellarla. Con una serie di calate su corda la donna è stata trasportata sulla strada sottostante e qui affidata all’ambulanza 118.