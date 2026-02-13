Cade e si procura un grave trauma: uomo trasportato da Capri a Napoli con un elicottero dell’Aeronautica

È stato necessario un volo sanitario urgente dell'Aeronautica Militare per soccorrere un uomo che, sull'isola di Capri, dopo una caduta, si è procurato un grave trauma. Nella fattispecie, questa notte, un elicottero HH-139B dell'85esimo Centro Sar (Search and rescue) del 15esimo Stormo, di stanza a Pratica di Mare, nel Lazio, si è alzato in volo ed è atterrato a Capri per soccorrere l'infortunato; l'uomo è stato poi trasportato all'aeroporto di Napoli Capodichino per il successivo trasporto in ospedale. Non sono note le sue condizioni di salute. L'ordine di missione è giunto dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico.

In realtà, sono stati due i voli sanitari urgenti dell'Aeronautica Militare nelle ultime ore. Oltre all'intervento a Capri, i militari hanno soccorso anche una bambina a Catania. In particolare, un aereo Gulfstream G650 del 31esimo Stormo di Ciampino è decollato alla volta della città siciliana: la piccola, assistita da personale sanitario e accompagnata dalla famiglia, è stata trasportata d'urgenza all'aeroporto di Genova, dove un'ambulanza l'ha poi trasferita all'ospedale di destinazione. In questo caso, la richiesta di soccorso è arrivata dalla Prefettura di Catania alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea – 1^ Regione Aerea di Milano, che ha poi attivato il 31esimo Stormo di Ciampino.