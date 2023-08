Cade dallo scooter e batte la testa: grave una ragazza di 17 anni a Giffoni L’incidente poco dopo la mezzanotte: la minore si trovava su uno scooter guidato dal fidanzato che, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo.

A cura di Valerio Papadia

Grave incidente stradale nella notte a Giffoni Valle Piana, nella provincia di Salerno: una ragazza di 17 anni è in gravi condizioni dopo essere caduta dallo scooter. Stando a quanto si apprende, poco dopo la mezzanotte, la ragazza e il suo fidanzato, che era alla guida dello scooter – un Beverly 125 – stavano tornando a casa dopo una serata trascorsa in compagnia di alcuni amici. In via Feliciano Granati, nella frazione Vassi, per cause ancora in corso di accertamento, il giovane ha perso il controllo del mezzo a due ruote, probabilmente a causa dell'asfalto bagnato.

Entrambi i ragazzi sono caduti per terra, ma la 17enne ha battuto la testa, dapprima contro un segnale stradale, poi contro un muro di cemento. Soccorsa dai sanitari del 118, la minorenne è stata trasportata all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è ricoverata in condizioni di salute giudicate gravi.