Cade dal sesto piano mentre sistema una zanzariera, muore una donna a Salerno Precipita dal sesto piano: muore una donna di 82 anni a Salerno. Pare stesse montando una zanzariera quando sarebbe improvvisamente precipitata di sotto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Stava sistemando una zanzariera alla finestra quando avrebbe perso l'equilibrio, precipitando di sotto: un volo da sei piani che non ha lasciato scampo ad una donna di Salerno, morta praticamente sul colpo. La tragedia è avvenuta in pieno centro, nella mattina di oggi: la vittima è una donna di 82 anni, che è precipitata dal sesto piano della palazzina dove viveva. Inizialmente si era pensato ad un gesto volontario, ma col passare delle ore sembrerebbe aver preso corpo l'ipotesi della tragica fatalità.

Secondo quanto ricostruito finora, la donna stava probabilmente fissando una zanzariera ad una finestra, quando per cause ancora da accertare sarebbe precipitata di sotto. Un volo da sei piani di altezza che non le ha lasciato scampo. Sul posto sono accorse le volanti della Squadra Mobile di Salerno guidate dal comandante Gianni Di Palma, i vigili del fuoco del capoluogo della valle dell'Irno e le ambulanze della Croce Rossa: ma per la donna non c'era già più nulla da fare, e il personale medico-sanitario non ha potuto fare altro che costatarne l'avvenuto decesso: il corpo era finito in un terrazzino al primo piano, dopo un volo di diversi metri dal sesto piano del palazzo. La donna era molto conosciuta nel quartiere, e il suo decesso ha destato sgomento tra gli altri residenti. In casa, al momento della tragedia, erano presenti anche il marito e il figlio, quest'ultimo conosciuto in città a Salerno dove possiede un'attività molto nota, che forse potranno dare maggiori informazioni agli inquirenti per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia che ha stroncato la vita della donna.