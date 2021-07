Cade dal balcone mentre annaffia le piante: morto Gennaro Giugliano, ex consigliere comunale

Gennaro Giugliano, 66 anni, ex consigliere comunale del comune di Pontecagnano (Salerno) è morto cadendo dal balcone della sua abitazione, situata al terzo piano di una palazzina del popoloso centro della Piana del Sele. La ricostruzione dei carabinieri è questa: l’uomo avrebbe perso l’equilibrio sporgendosi eccessivamente mentre era intento ad innaffiare le piante sul balconcino di casa. L'ambulanza del 118 arrivata tempestivamente ha proceduto alla rianimazione ma, purtroppo, tutti i tentativi hanno avuto esito negativo. Giugliano negli anni Ottanta e fino all'inizio degli anni Novanta, era stato consigliere e assessore comunale nelle fila della Democrazia Cristiana, fedelissimo del potente ex deputato e sottosegretario Dc Paolo Del Mese, era ancor oggi benvoluto e apprezzato nell'ambito politico locale

Cordoglio è stato espresso dal sindaco Giuseppe Lanzara in una nota:

Dopo Espedito La Rocca, con Gennaro Giugliano la città perde un altro riferimento, un altro pezzo di storia. Gli uomini che si sono impegnati per Pontecagnano Faiano non devono essere dimenticati, pertanto la loro memoria resterà nel dolce ricordo della comunità tutta, che è grata a loro ed alle rispettive famiglie per quello che hanno donato: il tempo, la passione e lo spirito di abnegazione.

Come Sindaco e come uomo che ha tratto dai loro insegnamenti un esempio ed una traccia, non posso che stringermi intorno ai loro cari, in un abbraccio di vicinanza ed affetto sincero.