Cade dal balcone e muore: dopo poco, perde la vita anche la mamma ricoverata in ospedale Il 56enne è caduto dal balcone intorno alle 10 di ieri, domenica 5 marzo, in via del Carmine a Salerno. L’uomo, come detto, è stato soccorso dal personale medico del 118 e accompagnato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona.

A Salerno un uomo e sua madre sono morti a poca distanza l'uno dall'altro. Il primo, un 56enne, è caduto dal balcone al quarto piano di un palazzo per cause ancora da accertare. L'ipotesi è che si sia trattato di un gesto volontario. Stando a quanto si apprende, l'uomo è stato soccorso e trasportato in condizioni gravissime all'ospedale di Salerno, dov'è morto. Dopo alcune ore, è morta anche la madre anziana, che era ricoverata in ospedale.

Secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, spetterà agli agenti della Squadra mobile di Salerno indagare su quanto accaduto. Il 56enne è caduto dal balcone intorno alle 10 di ieri, domenica 5 marzo, in via del Carmine a Salerno. L'uomo, come detto, è stato soccorso dal personale medico del 118 e accompagnato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, dove è morto poco dopo il suo arrivo per gravissime lesioni alla testa e a diversi organi.

Stando a quanto si apprende, il 56enne si trovava in casa insieme al suo compagno che, in probabile stato di shock dopo l'accaduto, si è barricato in casa e non ha aperto la porta a nesusno. I vigili intervenuti sul posto hanno dovuto contrattare con lui per diverso tempo prima di riuscirsi a fare aprire la porta. Non sarebbe in alcun modo coinvolto, però, nella morte del compagno.

La vittima, secondo quanto ricostruito, era uno stilista e aveva un negozio di abiti vintage. Viveva in casa insieme al fidanzato e alla mamma, che però, da alcuni giorni, era ricoverata in gravi condizioni in ospedale e che oggi è morta poche ore dopo il decesso del figlio. Le indagini, come detto, sono tuttora in corso.