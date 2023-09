Cade da una scala mentre lavora, morto un operaio di 56 anni L’incidente si è verificato ieri, lunedì 25 settembre, a Pietradefusi, nella provincia di Avellino. La salma dell’operaio è stata sequestrata ed è stata disposta l’autopsia.

A cura di Valerio Papadia

Ennesima tragedia sul lavoro in Campania: un operaio di 56 anni è morto a Pietradefusi, nella provincia di Avellino. Le generalità della vittima – originaria di Sa Giorgio del Sannio, nel Beneventano – non sono ancora state rese note: nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 25 settembre, l'uomo stava eseguendo lavori di ristrutturazione in un edificio quando, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto dalla scala sulla quale si trovava. Il 56enne, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, è purtroppo deceduto sul colpo.

Sul corpo dell'operaio è stata disposta l'autopsia

Il magistrato di turno della Procura di Benevento, che indaga sull'accaduto, ha disposto il sequestro della salma dell'operaio: il corpo è stato trasferito in ospedale, dove nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto e per stabilire eventuali responsabilità.

In Campania 51 morti sul lavoro dall'inizio del 2023

Si tratta di un anno nero, questo 2023, che non è ancora terminato, in materia di morti sul lavoro in Campania. Secondo i dati Inail, dall'inizio dell'anno sul territorio regionale sono stati 51 gli operai che sono deceduti mentre lavoravano: la maggior parte degli incidenti mortali, 26, la metà dunque, si sono verificati tra Napoli e la sua provincia.