Cade da una impalcatura e precipita nel vuoto: muore un operaio a Napoli Tragedia sul lavoro nel rione Vasto a Napoli: un operaio di cinquant’anni è precipitato al suolo dopo essere caduto da un’impalcatura durante i lavori di ristrutturazione di un palazzo. L’uomo, dopo un volo dal quarto piano, non ha avuto scampo: sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tragedia nel quartiere Vasto di Napoli, a ridosso della stazione ferroviaria: un operaio di 50 anni ha perso la vita su via Alessandro Poerio, non molto distante la stazione ferroviaria centrale, cadendo da un'impalcatura mentre si trovava al quarto piano di un palazzo dove erano in corso i lavori di ristrutturazione. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno aperto un fascicolo d'indagine per accertare l'esatta dinamica della vicenda.

Il tutto è accaduto attorno alle 9 di questa mattina, martedì 20 luglio: l'uomo, che si trovava su una impalcatura di un palazzo di via Alessandro Poerio, nel quartiere Vasto di Napoli a pochi passi da Porta Capuana, dove stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione, quando è improvvisamente caduto nel vuoto dal quarto piano. Si tratta di un operaio di cinquant'anni, di cui non sono state rese note le generalità.

L'altezza era tale che non gli ha lasciato scampo: è morto sul colpo. Nell'androne condominiale dove è stato recuperato il corpo, sono giunti anche i carabinieri della stazione di Napoli Borgoloreto assieme a quelli della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Napoli per chiarire la dinamica dell’evento. Pochi i dubbi che si sia trattato di una morte bianca, l'ennesima da inizio anno. Ma i militari dell'Arma vogliono vederci chiaro ora per quanto riguarda le misure di sicurezza e sulle autorizzazioni del caso. Già acquisite le prime testimonianze dei presenti. Sembrerebbe che l'uomo possa aver improvvisamente perso l'equilibrio mentre era sull'impalcatura, per poi precipitare nel vuoto. Ma solo i rilievi della scientifica potranno fare chiarezza su questa ennesima morte sul lavoro.