Cadavere trovato in un bungalow a Torre di Mare, a Capaccio Paestum

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un cadavere è stato rinvenuto nella mattinata di oggi, 10 novembre, in un bungalow in località Torre di Mare, a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. A quanto si apprende il corpo era in avanzato stato di decomposizione, non è stato ancora possibile stabilire l'identità e nemmeno il sesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Agropoli e quelli della Scientifica del Comando Provinciale di Salerno; da accertare le cause della morte, nell'abitazione è arrivato anche il medico legale per i primi esami sulla salma.

Il ritrovamento intorno alle 10.30, a chiamare il 112 sarebbe stata una residente del posto, messa in allarme dall'odore. Il cadavere si trovava nella camera da letto, presumibilmente il decesso risale a diversi giorni fa; al momento le indagini non escludono l'omicidio, anche se tra le piste tenute in maggiore considerazione resta quella della morte per cause naturali.