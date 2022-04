Cadavere rinvenuto in piazza Medaglie d’Oro, salma sequestrata Il corpo senza vita di un 53enne è stato trovato in piazza Medaglie d’Oro, a Napoli; si tratterebbe di un senzatetto, sarebbe morto per cause naturali.

A cura di Nico Falco

Un uomo è stato trovato senza vita in piazza Medaglie d'Oro, nel quartiere Arenella, zona collinare di Napoli, nel primo pomeriggio di oggi, 19 aprile. L'allarme ai carabinieri segnalato da alcuni residenti, che avevano notato il cadavere in strada. Sono intervenuti i militari della Compagnia Vomero insieme al 118; quando i sanitari sono arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Il corpo è stato successivamente identificato dai militari nel corso delle iniziali indagini: si tratta di un 53enne di origini ucraine, senza fissa dimora; si sarebbe stabilito a Napoli prima dell'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina, non sarebbe quindi un profugo arrivato in seguito all'inizio della guerra. In queste ore i carabinieri stanno cercando di ricostruire le ultime ore del 53enne, anche tramite altri senzatetto che abitualmente frequentano la piazza; acquisite le registrazioni di alcuni impianti di videosorveglianza pubblica, che potrebbero aiutare a capire se il 53enne si trovava da solo al momento del decesso e da quanto tempo fosse nella piazza.

Sul cadavere non sono state trovate evidenti ferite e anche il successivo esame dei sanitari avrebbe escluso la morte violenta; si tratterebbe, quindi, di una morte per cause naturali. Per sgomberare ogni dubbio l'autorità giudiziaria ha comunque disposto il sequestro della salma, che è stata trasportata in obitorio e nei prossimi giorni potrebbe essere sottoposta all'autopsia; l'esame autoptico sarà fondamentale anche per stabilire l'ora del decesso, che con tutta probabilità risale a poche ore prima del ritrovamento.