Cadavere trovato a Pianura durante ricerche di Andrea Covelli: accertamenti su generalità

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto oggi a Pianura, periferia ovest di Napoli, mentre erano in corso le ricerche di Andrea Covelli, il 27enne scomparso ormai da due giorno dal quartiere. Il corpo senza vita si trovava in un'area periferica, tra la vegetazione di via Pignatiello. Al momento non è stato identificato. Sul posto gli agenti della Squadra Mobile di Napoli, che si stanno occupando delle indagini sulla sparizione del ragazzo; i familiari sono stati convocati per il riconoscimento.

Covelli era sparito senza lasciare traccia nella notte del 29 giugno; secondo il racconto dei familiari, che affermano di avere visto le riprese di alcune telecamere di sorveglianza private di attività commerciali, il ragazzo sarebbe stato prelevato davanti ad un bar di via dell'Epomeo, dove si era recato intorno alle 2:30 per comprare dei cornetti. I due si sarebbero fatti consegnare telefono e portafogli e lo avrebbero costretto ad andare con loro; Covelli sarebbe quindi salito sul loro scooter come passeggero, mentre uno dei due avrebbe portato via l'Sh 150 del 27enne.

Altre telecamere avrebbero ripreso i due scooter che procedevano verso il quartiere Pianura e, arrivati, alla rotonda cosiddetta di don Giustino, svoltavano verso via Padula, strada che si dirige verso la collina dei Camaldoli passando alle spalle del quartiere popolare di Napoli. I familiari ieri sera avevano manifestato chiedendo sia un intervento più massiccio delle forze dell'ordine sia la liberazione del ragazzo, che ritengono sia stato sequestrato. Oggi le ricerche sono entrate nel vivo: la Polizia di Stato ha allestito posti di controllo lungo le strade del quartiere e pattugliato l'area dall'altro con un elicottero.

Il giovane, che da qualche tempo lavorava presso un autolavaggio di Fuorigrotta, abita in via Evangelista Torricelli, fortino del clan Carillo-Perfetto. Non risulta legato alla criminalità organizzata mentre il fratello Antonio era fino a qualche anno fa ritenuto legato proprio a quella cosca erede dei Marfella Pesce.