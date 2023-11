Cadavere carbonizzato in un’auto a Baia Domizia, l’ipotesi: è un prof scomparso qualche ora prima La scoperta è stata effettuata dai carabinieri nella località balneare del Casertano: l’ipotesi è che il cadavere, irriconoscibile, possa appartenere al figlio della donna a cui è intestata l’auto, scomparso qualche ora prima.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un macabro avvenimento ha scosso Baia Domizia, località costiera del Comune di Cellole, nella provincia di Caserta: il corpo di un uomo carbonizzato è stato rinvenuto in un'automobile che era stata data precedentemente alle fiamme. La scoperta è stata effettuata dai carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca in via Pietre Bianche, in prossimità della pineta di Baia Domizia: il cadavere risulta completamente carbonizzato e per questo, al momento, irriconoscibile; saranno gli opportuni rilievi sul corpo disposti dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, a restituire l'identità dell'uomo e a individuare la dinamica della sua morte.

L'identificazione della vittima è complessa a causa, come detto, dello stato in cui è stato trovato il cadavere: l'ipotesi più accreditata al momento, però, è che il corpo possa appartenete al figlio della donna a cui è intestata l'automobile; si tratterebbe di un uomo di 58 anni, professore di Scienze Motorie, di cui si erano perse le tracce nella tarda mattinata di venerdì 3 novembre. Le indagini, coordinate dalla Procura sammaritana, sono condotte dai carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca e da quello del Nucleo Investigativo di Caserta.