Cacciatore inciampa e spara per errore all'amico: la vittima è in ospedale Incidente di caccia nel Casertano: un 61enne è inciampato facendo partire un colpo che ha ferito l'amico di 49 anni. L'uomo è ora ricoverato in ospedale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un uomo di 49 anni è stato ferito da un colpo di fucile alla gamba, dopo che l'amico che era con lui per una caccia alla volpe nei boschi di Capua è inciampato facendo partire accidentalmente lo sparo. L'uomo è ora ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che hanno già passato al setaccio la documentazione soprattutto relativa al possesso delle armi dell'intera squadra impegnata nella battuta di caccia.

La vicenda è avvenuta nella mattina di ieri in località "La Monaca", nella zona campestre di Capua: qui una squadra di sette persone era impegnata in una battuta di caccia alla volpe, attualmente aperta fino al 30 gennaio, secondo il calendario venatorio della Regione Campania, quando uno dei cacciatori, di 61 anni, è inciampato nella sterpaglia mentre percorreva un sentiero impervio e nel cadere avrebbe fatto partire un colpo. Colpo che avrebbe quindi colpito alla gamba sinistra l'amico 49enne, di pochi metri più avanti. La vittima è stata poi portata d'urgenza all'ospedale civile di Caserta, dove si trova ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della Stazione di Capua, che hanno sequestrato i due fucili, risultati detenuti legalmente. Anche gli altri cinque componenti della squadra di caccia sono risulati in regola sia sul possesso delle armi sia sui titoli necessari per il porto d'armi. Sulla dinamica dell'incidente che ha portato al ferimento del 49enne, indagano i carabinieri di Capua: il 61enne intanto è stato denunciato per il reato di lesioni colpose.