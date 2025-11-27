napoli
video suggerito
video suggerito

Buttano in mare il perito dell’assicurazione per convincerlo a dargli un bonus: due arresti a Castellammare

I due indagati hanno minacciato e aggredito il perito dell’assicurazione, che stava svolgendo verifiche su una barca, al fine di convincerlo a scrivere una relazione favorevole e ricevere un indennizzo.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
Immagine

Non hanno esitato a minacciare e aggredire un perito assicurativo per raggiungere il loro scopo: due uomini sono stati arrestati dai carabinieri a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea; i due indagati, per i quali è stata disposta la custodia cautelare in carcere, devono rispondere di tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso.

Stando a quanto rivelato dalle indagini, condotte dai carabinieri della compagnia di Castellammare, lo scorso 10 ottobre i due indagati hanno minacciato un perito dell'assicurazione che, al porto di Castellammare di Stabia, stava svolgendo rilievi su una barca, al fine di convincerlo a scrivere una relazione positiva, così da incassare un bonus assicurativo che non gli spettava. Prima che il perito potesse iniziare i rilievi fotografici sulla barca in questione, mentre l'uomo si trovava sulla banchina del porto, i due indagati lo avrebbero scaraventato in mare, per rendere ancora più persuasiva la loro opera di convincimento.

L'attività investigativa dei militari dell'Arma ha portato a raccogliere indizi di colpevolezza nei confronti dei due uomini e, in fase di indagini preliminari, il gip del Tribunale di Napoli, su richiesta dalla Dda partenopea, ha deciso di emettere ordinanze di custodia cautelare in carcere.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
I rapitori del 15enne scrivono su WhatsApp: "Se chiami la polizia non vedi più tuo figlio"
Il sequestro del 15enne dopo anni di estorsioni: "Il padre aveva enormi disponibilità economiche"
Il sequestro avvenuto l'8 aprile scorso
I rapitori volevano 1 milione mezzo di riscatto: altri due arresti
Uno dei rapitori era già stato bloccato dopo il rilascio del ragazzino
Il carcere detta la regola: "L'infamato che infama non è infame"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views