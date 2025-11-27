Buttano in mare il perito dell’assicurazione per convincerlo a dargli un bonus: due arresti a Castellammare

I due indagati hanno minacciato e aggredito il perito dell’assicurazione, che stava svolgendo verifiche su una barca, al fine di convincerlo a scrivere una relazione favorevole e ricevere un indennizzo.

Non hanno esitato a minacciare e aggredire un perito assicurativo per raggiungere il loro scopo: due uomini sono stati arrestati dai carabinieri a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea; i due indagati, per i quali è stata disposta la custodia cautelare in carcere, devono rispondere di tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso.

Stando a quanto rivelato dalle indagini, condotte dai carabinieri della compagnia di Castellammare, lo scorso 10 ottobre i due indagati hanno minacciato un perito dell'assicurazione che, al porto di Castellammare di Stabia, stava svolgendo rilievi su una barca, al fine di convincerlo a scrivere una relazione positiva, così da incassare un bonus assicurativo che non gli spettava. Prima che il perito potesse iniziare i rilievi fotografici sulla barca in questione, mentre l'uomo si trovava sulla banchina del porto, i due indagati lo avrebbero scaraventato in mare, per rendere ancora più persuasiva la loro opera di convincimento.

L'attività investigativa dei militari dell'Arma ha portato a raccogliere indizi di colpevolezza nei confronti dei due uomini e, in fase di indagini preliminari, il gip del Tribunale di Napoli, su richiesta dalla Dda partenopea, ha deciso di emettere ordinanze di custodia cautelare in carcere.