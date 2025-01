video suggerito

Butta in strada tutto l'arredamento, l'azienda di raccolta: "Non facciamo traslochi" Sui social la lettera aperta di Salerno Pulita a un cittadino che si è liberato dei mobili vecchi abbandonando tutto per strada. La vicenda è stata segnalata alla Polizia Municipale.

A cura di Nico Falco

La scrivania, degli armadi, le credenze, tavoli e cassetti: in pratica, l'intero arredamento di casa. Tanto che l'azienda della raccolta ironizza: "Ci chiamiamo Salerno Pulita, non Salerno Traslochi". Succede nel quartiere Torrione, dove un cittadino, probabilmente in procinto di cambiare tutti i mobili, ha deciso di lasciare quelli vecchi per strada, semplicemente mettendoli sul marciapiede nella notte, senza nemmeno concordare un ritiro. La scoperta questa mattina, quando gli operatori della partecipata del Comune che si occupa dell'igiene urbana sono passati in zona per il consueto giro e hanno trovato tutto.

I mobili sono stati rimossi dal servizio ingombranti e sono partite le ricerche per risalire a chi li ha lasciati lì. Salerno Pulita, con tono ironico (ma nemmeno troppo) ha raccontato la vicenda con un post su Facebook, mostrando le fotografie dei mobili e pubblicando una lettera aperta:

Caro cittadino, che hai scelto di lasciare così, in strada, tutto l’arredo di una casa: mobili, tavolo, comodini, volevamo farti sapere che ci chiamiamo Salerno Pulita, non Salerno Traslochi. Che quando invitiamo i cittadini a considerare e trattare le strade della città come fossero spazi della propria casa, non intendiamo questo! Il nostro è un invito alla collaborazione che tu hai ignorato nonostante la disponibilità di modi diversi di smaltire questi elementi.

Nel prosieguo, la società presieduta da Vincenzo Bennet ha ricordato che, per liberarsi di oggetti del genere e soprattutto in questa quantità, esistono appositi percorsi a disposizione dei cittadini:

Ci sono due centri di raccolta, ad Arechi e Fratte, dove i nostri operatori ti avrebbero accolto con il sorriso, oppure avresti potuto contattare il nostro servizio di ritiro ingombranti a domicilio, che ti avrebbe certamente fornito indicazioni e fissato un appuntamento nel giro di pochi giorni. Infine, avresti potuto aspettare sabato 25 gennaio, quando, a partire da Sant’Eustachio, ricominceremo le tappe del nostro centro di raccolta mobile dove avresti potuto chiedere aiuto e informazioni.

Infine, la società ha ricordato che situazioni del genere ricadono anche sugli altri residenti e vanificano gli sforzi di tenere in ordine le strade:

Proviamo a sorridere davanti alla tua scelta, ma siamo indignati perché il tuo gesto non solo offende il nostro impegno per una città pulita, ma crea anche disagi a tutti i cittadini che, come noi, desiderano vivere in un ambiente decoroso e rispettabile. E mentre questa lettera resta un messaggio virtuale, ne abbiamo inviata una reale alla Polizia municipale per avviare controlli utili a risalire alla tua identità. Speriamo che questa possa fungere da lezione per il futuro e che tu possa considerare il valore della responsabilità civica! Cordiali saluti, Salerno Pulita.