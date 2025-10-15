Butta a terra una donna e la riempie di calci e pugni per rubarle la borsa: 23enne arrestato nel Napoletano

Immagine di repertorio

Notte di paura e violenza, quella appena trascorsa, a San Giorgio a Cremano, nella provincia di Napoli, dove una donna è stata picchiata durante un tentativo di scippo; il malvivente, un giovane di 23 anni già noto alle forze dell'ordine, Fausto Boccia, è stato invece arrestato. Una donna del posto di 56 anni stava passeggiando in via Cupa San Michele quando, improvvisamente, è stata avvicinata dal 23enne, che l'ha dapprima strattonata e l'ha poi scaraventata in terra, colpendola con calci e pugni nel tentativo di rubarle la borsa.

Un passante ha messo in fuga lo scippatore

È stato soltanto grazie all'intervento di un passante, che ha messo in fuga il malvivente, se si è evitato il peggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano, che hanno avviato le indagini per pervenire all'identità dello scippatore. I militari dell'Arma hanno analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e hanno raccolto le informazioni dei presenti. Il 23enne è stato così identificato: i militari dell'Arma hanno così fatto irruzione nella sua abitazione e lo hanno arrestato; in casa sono stati trovati e sequestrati anche gli indumenti utilizzati per commettere il fatto. Al termine del blitz il 23enne è stato arrestato per tentata rapina e lesioni e portato in carcere; la 56enne aggredita, invece, è stata medicata sul posto dai sanitari del 118.