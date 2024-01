Busto di Mussolini e calendario di Predappio nell’ospedale Cardarelli di Napoli, inchiesta interna Busto di Benito Mussolini esposto in una stanza dei medici all’ospedale Cardarelli: il video di Fanpage.it mostra la stanza “nostalgica” del fascismo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Luca Leva

La stanza dei medici arredata con un busto di Benito Mussolini ed un calendario di Predappio con il volto del Duce. È questa la scena incredibile – che Fanpage.it può mostrare con un video – di fronte alla quale ci si trova entrando in una stanza al primo piano del Padiglione A dell'ospedale "Antonio Cardarelli" di Napoli, che ospita il reparto di Chirurgia 3.

Non sappiamo quale tra i medici che attraversano quello spazio sia così fieramente nostalgico da ritenere opportuno un arredo del genere all'interno di una struttura pubblica. La stanza in questione sembrerebbe una di quelle nella quale i medici ricevono anche i familiari dei pazienti durante gli orari di visita. Anche noi, infatti, non abbiamo avuto alcuna difficoltà a raggiungerla per documentare la presenza del busto e del calendario.

Una nota della Direzione Generale dell'ospedale annuncia l'attivazione del Servizio Ispettivo interno:

"In merito alla presenza presso un ufficio pubblico del Cardarelli di effigie celebrative di Mussolini – recita la nota – la Direzione Generale dell'ospedale ha attivato il Servizio Ispettivo interno per verificare quanto riportato e individuare i responsabili di quanto segnalato. Le norme e il codice di comportamento del dipendente pubblico, infatti, prevedono la massima neutralità da parte di chi lavora per la pubblica amministrazione e pertanto limita le esternazioni in merito a opinioni politiche, preferenze sessuali, credo religioso. A seguito degli accertamenti del Servizio Ispettivo, eventuali responsabili di comportamenti inappropriati saranno segnalati all’Ufficio Provvedimenti Disciplinari.