Le idee in tal senso erano chiare, anzi chiarissime. Fino a prima del Covid. Insomma: una regola per stabilire quanti soldi regalare nella busta degli sposi ad un matrimonio napoltano c'era. Ed era così chiara da essere stata perfino codificata in una formula matematica che teneva conto di precisi parametri con variabili: tipologia di parentela, numero di invitati al tavolo, costo del ristorante eccetera.

Ma ora? Dopo il Covid è cambiato tutto, anche per i matrimoni. Anzitutto: quanto costa oggi organizzare un ricevimento matrimoniale? Molta gente dice che i costi per il pranzo del matrimonio sono aumentati anche a causa di tutto il rigido protocollo che i ristoranti devono (dovrebbero) applicare. E poi: per accedere agli eventi occorre, in assenza di vaccinazione, presentarsi con gli esiti di un tampone molecolare negativo entro 48 h. E chi lo paga?

Dunque la domanda posta da Tony Tammaro su Facebook ai suoi fan, ironica da par suo, è tutttavia meno oziosa di quel che potrebbe sembrare: quanto mettere oggi in una busta ad un matrimonio? Gettare il cuore oltre l'ostacolo ed esser più generosi con una nuova famiglia che nasce, visti i tempi difficili o viceversa sottrarre le spese aggiuntive di questo periodo alla famigerata busta di fine cerimonia? Forse l'algoritmo ideato da Amedeo Colella e inserito nel suo "Manuale di filosofia napoletana" (Cultura Nova editore) potrebbe avere bisogno di una piccola ‘rettifica' visti i tempi?

C'è da dire che in questo periodo scarseggiano anche le idee: siccome è difficile spostarsi (in alcuni casi molto semplicemente i neo sposini hanno paura di viaggiare) è pressoché abolita la classica "quota viaggio di nozze". Quindi ci si concentra solo sulla busta in denaro da consegnare brevi manu allo sposo o alla sposa, possibilmente dopo la consegna delle bomboniere, come prassi vuole. Diverso è se si è invitati solo la sera, al brindisi finale: in quel caso si può fare un regalo collettivo (magari tra colleghi di lavoro) o scegliere un dono da una lista di nozze.