Busta con proiettile e minacce inviata al direttore dell’Asl di Benevento Gennaro Volpe Minacce e un proiettile indirizzati al direttore dell’Asl di Benevento, il dottor Gennaro Volpe. Indagano i carabinieri. Il direttore: “Amarezza e delusione”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Gennaro Volpe, direttore dell’Asl di Benevento

Una busta con minacce ed un proiettile è stata recapitata al dottor Gennaro Volpe, direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Benevento. La busta, è arrivata nella sede di via Oderisio, nel capoluogo sannita. L'allarme è scattato nella mattinata di oggi, ma solo nel tardo pomeriggio è stata diffusa la notizia del ritrovamento di minacce e proiettile.

Il ritrovamento da parte dei dipendenti Asl in un corridoio

Stando alle prime ricostruzioni, questa mattina il tutto è stato notato da alcuni dipendenti all'interno dell'edificio, in un corridoio che si trova nel piano che ospita gli uffici delle direzioni dell'Azienda Sanitaria Locale di Benevento. Una volta aperto è scattato l'allarme e sono stati avvisati i carabinieri, subito accorsi sul posto. I militari dell'Arma sono giunti in via Oderisio ed hanno subito posto sotto sequestro il materiale recuperato ed aperto le indagini. Sentiti sia i dipendenti che hanno trovato il materiale, e lo stesso dottor Gennaro Volpe, riconfermato di recente alla guida dell'Asl sannita dopo i primi tre anni di incarico iniziati nel 2019, che potrebbero aver fornito elementi utili alle indagini.

Le indagini dei carabinieri sanniti

Al momento resta ignoto chi e perché possa aver indirizzato queste minacce, sul cui contenuto preciso vige la più estrema riservatezza da parte degli inquirenti. Indagini in corso da parte dei carabinieri sanniti che al momento non escludono alcuna pista. Nessun commento ufficiale finora dall'Asl sannita, con lo stesso Gennaro Volpe che si è limitato ad esprimere "amarezza e delusione" per la vicenda accaduta.