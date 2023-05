Bus precipita in un burrone a Ravello, volo di 20 metri: morto l’autista Il grave incidente si è verificato nella mattinata odierna sulla strada provinciale che da Ravello conduce a Castiglione: sul posto i soccorritori. Il conducente è purtroppo deceduto.

Un grave incidente stradale, purtroppo mortale, si è verificato nella mattinata odierna, lunedì 8 maggio, a Ravello, in Costiera Amalfitana, nella provincia di Salerno: intorno alle 11.45, lungo la strada provinciale 75 che da Ravello conduce a Castiglione, un autobus turistico è precipitato in un dirupo. Da una prima ricostruzione, per cause che sono ancora in corso di accertamento, l'autobus è precipitato nel vuoto lungo la cosiddetta curva di Paolillo: il mezzo ha compiuto un volo di 20 metri, precipitando violentemente di sotto: l'autista, un uomo di circa 30 anni, F.N. le sue iniziali, è purtroppo deceduto nello schianto.

Sul luogo del tragico incidente sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, congiuntamente alle forze dell'ordine, che si sono immediatamente adoperati per raggiungere l'autobus, operazione non facile vista la posizione in cui si trova attualmente. In un primo momento si è temuto che a bordo del bus potessero esserci molti passeggeri: come è stato successivamente appurato, a bordo del bus c'era soltanto il conducente, che è deceduto. Il corpo dell'uomo è stato trovato sul letto del torrente Dragone: si attende l'arrivo del magistrato di turno che, come prassi in questi casi, potrebbe disporre l'autopsia.

