Bus nella scarpata sull’autostrada A16, autista indagato. L’avvocato: “Ha evitato una tragedia” Identificata la vittima dell’incidente sull’A16 nel quale un bus è finito nella scarpata; indagato l’autista, inchiesta per omicidio stradale e lesioni plurime.

A cura di Nico Falco

L’autobus recuperato dai vigili del fuoco dopo l’incidente

È stato iscritto nel registro degli indagati l'autista del bus che, alle prime ore di ieri, 4 giugno, è finito fuori strada sulla A16 Napoli-Canosa per evitare cinque automobili ferme per un incidente ed è precipitato nella scarpata, fermandosi a mezz'aria contro gli alberi; la Procura di Benevento indaga per le ipotesi di reato di omicidio stradale colposo e lesioni plurime. Il bilancio è di un morto, che era alla guida di uno dei veicoli coinvolti nel precedente incidente, e di una ventina di feriti, due dei quali gravi.

La vittima è stata identificata dalla Polizia Stradale di Grottaminarda in Malick Fall, 27enne senegalese domiciliato a Forlì; la persona in prognosi riservata, che era nella stessa automobile, è il 36enne senegalese Alassane Loum, domiciliato a Napoli; le generalità sono state diffuse per consentire ai prossimi congiunti di esercitare i diritti riconosciuti dal nostro ordinamento.

Incidente del bus ad Avellino, conducente indagato

L'iscrizione nel registro degli indagati di S. G., 63enne di Roma, è un atto dovuto, per consentire agli inquirenti gli accertamenti irripetibili sulla tratta autostradale in cui è avvenuto l'incidente e su tutti i veicoli coinvolti. Ieri l'uomo, difeso dall'avvocato Guerino Gazzella, è stato sottoposto ai test di prassi per verificare l'assunzione di alcol o droghe, che hanno dato esito negativo. Gli investigatori hanno acquisito la scatola nera del bus, per verificare velocità, tempi di sosta e di percorrenza. Commenta l'avvocato Gazzella a Fanpage.it:

L'autista del pullman ha tenuto una condotta straordinaria e, pur non potendo evitare l'impatto perché la carreggiata era completamente bloccata dalle vetture che poco prima erano entrate in collisione tra loro, ha posto in essere tutte le azioni opportune per mettere in salvo tutti i propri passeggeri. Qualora l'autista non avesse avuto la prudenza e la lucidità mantenute sia durante il sinistro che negli istanti successivi, probabilmente il bilancio dell'accaduto sarebbe stato ben più grave.

La dinamica dell'incidente sull'A16 Napoli-Canosa

L'incidente è avvenuto intorno alle 3.30, tra i caselli irpini di Vallata e Lacedonia. Secondo le ricostruzioni c'era stato prima un impatto tra cinque automobili, nel quale era deceduto il 27enne ed era rimasto ferito l'uomo che era con lui. Successivamente sarebbe sopraggiunto l'autobus con a bordo i due autisti 38 passeggeri. Il conducente avrebbe sterzato per evitare le automobili ferme e sarebbe riuscito a scansarne una, ma avrebbe colpito un secondo veicolo, quindi il guardrail, sfondandolo; l'autobus è finito così nella scarpata, la caduta è stata fermata dagli alberi.

Su quattro delle automobili coinvolte, risultate sprovviste di assicurazione, viaggiavano giovani nordafricani diretti ai mercati della provincia di Napoli; nella quinta c'era una coppia di napoletani del quartiere San Giovanni a Teduccio che non ha riportato gravi conseguenze.