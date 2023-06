Bus nella scarpata ad Avellino: amputata mano a passeggero, 1 morto e 25 feriti É stata amputata la mano ad uno dei feriti dell’incidente del bus sulla Napoli-Canosa; il bilancio è di un morto e 25 feriti, si indaga per omicidio stradale.

A cura di Nico Falco

Ha subìto l'amputazione di una mano uno dei 25 feriti dell'incidente di stanotte, quando un autobus è finito in una scarpata dopo avere colpito cinque automobili ferme in seguito a un impatto sulla A16 Napoli-Canosa; si tratta del più grave dei passeggeri trasportati negli ospedali di Avellino, Benevento ed Ariano Irpino. Inizialmente il bilancio era di un morto, che si trovava all'interno dell'autobus, e 14 feriti, ma si è poi aggravato per le richieste di altri passeggeri del bus che dopo l'incidente erano stato accompagnati in un centro di accoglienza allestito nel municipio di Grottaminarda.

L'impatto è avvenuto nel territorio di Vallesaccarda, in provincia di Avellino. Il pullman Flixbus era partito da Lecce ed era diretto a Roma, molti dei passeggeri erano giovani extracomunitari. La centrale operativa regionale (CORE) del 118 è stata allertata alle 4.15. Sul posto è stato inviato un elicottero, attivato alle 4.19, partito alle 4.33 ed arrivato sul luogo dell'incidente alle 5.04.

Bus nella scarpata sulla A16, un morto e 25 feriti

Nell'incidente sono rimaste coinvolte 40 persone, ovvero 38 passeggeri e i due autisti. Quattordici dei feriti sono stati portati in ospedale (3 ad Ariano Irpino, 6 al Moscati di Avellino, 3 al Rummo e 2 al Fatebenefratelli di Benevento); delle altre 26, trasportate a Grottaminarda, 16 di queste sono state medicate in loco e altre 10 successivamente portate in ospedale (4 ad Ariano Irpino, 3 al Rummo, 3 al Fatebenefratelli di Benevento).

Incidente sulla Napoli-Canosa, indagine per omicidio stradale

Le indagini sono affidate alla Polizia Stradale di Avellino, che tra la notte e la mattinata ha ascoltato diversi dei feriti per ricostruire la dinamica. Secondo il racconto di diversi passeggeri l'autobus avrebbe colpito le automobili già ferme dopo un precedente incidente, avrebbe colpito il guardrail e avrebbe carambolato per poi precipitare nella scarpata, fermato dagli alberi. Il mezzo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco dopo diverse ore dall'impatto. Il tratto dell'A16 è stato riaperto solo in direzione Canosa. La Procura di Benevento indaga per omicidio stradale.