Trasporto pubblico a Napoli

Bus Air distrutto da un incendio, autista intossicato e ricoverato: paura nel Napoletano Un bus dell’Air in servizio a Pollena è stato distrutto dalle fiamme. Intossicato l’autista, che tentava di spegnerle. Sansone (Usb): “Terzo caso in pochi giorni, ora più controlli” Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Pierluigi Frattasi

Incendio su un bus dell'Air Campania, la società regionale dei trasporti pubblici, in servizio sulla tratta per Pollena, in provincia di Napoli. Le fiamme sono divampate a bordo del pullman improvvisamente. L'autista del mezzo è rimasto intossicato dai fumi nel tentativo di spegnere l'incendio e per lui è stato necessario il ricovero ospedaliero. Per fortuna, non ci sarebbero altri feriti. L'episodio è accaduto nel pomeriggio di sabato 15 febbraio 2025. A denunciarlo, il sindacalista dell'Usb, Marco Sansone, dell'Esecutivo Confederale Regionale USB Campania. Si tratterebbe del terzo bus in fiamme dell'Air Campania nelle ultime settimane.

Usb: "Terzo bus in fiamme in pochi giorni"

Una situazione che preoccupa i lavoratori ed i sindacati, che hanno chiesto un potenziamento dei controlli sulla sicurezza dei mezzi di trasporto pubblico, a tutela dell'utenza e dei dipendenti. Fari puntati del sindacato sulle manutenzioni dei mezzi.

Marco Sansone (Usb), in una nota, lancia l'allarme:

"Ancora un autobus AIR Campania ha preso fuoco oggi pomeriggio, quello che copre la tratta di Pollena. È il terzo episodio registrato in pochi giorni che getta un'ombra sulla scarsa manutenzione nei riguardi del parco mezzi aziendale. Nessun ferito tra i passeggeri, ma l'autista è stato trasportato in ospedale per accertamenti per aver inalato fumi nel vano tentativo di spegnere l'incendio. L'USB, che denuncia le criticità sulla manutenzione AIR Campania da anni, è in attesa di essere convocata dalla Prefettura, la quale sarà impegnata nel tentativo di scongiurare eventuali azioni di sciopero, ma la categoria è sempre più preoccupata".