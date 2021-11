Buoni spesa Natale 2021 a Napoli, da oggi online il link per ottenerli Da oggi via alle domande per il bonus spesa Natale 2021 del Comune di Napoli. Come aderire e fino a quando. Dal 17 dicembre le prime erogazioni.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Da oggi, mercoledì 24 novembre, è possibile richiedere i buoni spesa messi a disposizione dal Comune di Napoli e fortemente voluti da Luca Trapanese, assessore alle politiche sociali. L'importato totale messo a disposizione nella delibera è pari a 3,5 milioni di euro, che saranno dunque distribuiti a circa 26mila famiglia di Napoli. Basterà collegarsi all'indirizzo https://www.comune.napoli.it/buonispesa per richiedere fin da oggi il buono spesa del Comune. Il termine ultimo è fissato per le 18 di martedì 7 dicembre.

L'assessore Trapanese ha così commentato l'inizio dell'iniziativa:

Entro Natale oltre 26.000 famiglie in stato di bisogno potranno beneficiare del buono spesa per l'acquisto di generi alimentare di prima necessità. Dal oggi è online la piattaforma per richiederlo. Stiamo predisponendo le attività tecniche e organizzative per erogare a breve i buoni spesa e assicurare per le festività un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà, alleviando i disagi causati della pandemia da virus Covid 19.

Per richiedere il buono spesa alimentare, bisognerà essere in primis cittadini residenti nel Comune di Napoli, inclusi i titolari di residenza di prossimità, richiedenti asilo o cittadini stranieri con status equiparabile che, alla data di pubblicazione della delibera, non abbiano reddito oppure che l’abbiano perso per effetto dei provvedimenti restrittivi per il contenimento dell’emergenza Covid, e soprattutto che non percepiscano già altri ammortizzatori sociali, oppure il Reddito di Cittadinanza. Per accedere alla richiesta di bonus online serviranno le proprie credenziali: sono ammesse solo Spid, Carta d'Identità Elettronica oppure tessera sanitaria.

Una volta completata la domanda, bisognerà attendere il 17 dicembre per l'erogazione dei primi bonus: i beneficiari riceveranno un SMS con il PIN ed una lista di supermercati che aderiscono e più vicini alla residenza. Basterà poi comunicare il PIN alla cassa al momento della spesa per poterlo utilizzare. Per chi avesse problemi con la compilazione, potrà rivolgersi ai Caf che gratuitamente forniranno assistenza, reperibili all'indirizzo https://www.comune.napoli.it/buonispesa, oppure rivolgersi direttamente allo sportello del comune all'indirizzo email buonispesa@comune.napoli.it.