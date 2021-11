Buoni spesa Natale 2021 a Napoli, online modalità di adesione di Caf e negozi Pubblicate sul sito del Comune di Napoli le modalità per Caf e negozi di beni di prima necessità per accedere al bonus spesa 2021 per Natale.

A cura di Redazione Napoli

Da oggi, 22 novembre 2021, i Caf e le attività commerciali di vendita di beni di prima necessità possono aderire all'iniziativa dei Bonus Spesa per Natale, che da quest'anno passano a 200 euro per famiglia (l'anno scorso erano stati di 150 euro). Complessivamente sono stati messi a disposizione dal Governo Draghi 3,5 milioni di euro, che potranno coprire oltre 26mila famiglie. Le modalità di adesione per Caf e negozi state pubblicate sul sito del Comune di Napoli.

Bonus spesa 2021 a Napoli, modalità di adesione per Caf e negozi

Per accreditarsi come intermediari verso i cittadini, i Caf possono utilizzare il modulo online esclusivamente utilizzando le credenziali SPID dei singoli operatori. Dopo la richiesta verranno inviate le modalità di accesso e utilizzo dell'applicativo online per inviare le richieste. La procedura può essere effettuata da oggi, 21 novembre, al seguente indirizzo web: https://www.comune.napoli.it/caf-buoni-spesa.

Da oggi potranno aderire anche i punti vendita di beni di prima necessità, come minimarket, supermercati e attività affini (attraverso il seguente link: https://www.comune.napoli.it/adesioni-buonispesa2021). Successivamente alla richiesta di adesione, saranno inviate le modalità di accesso e utilizzo dell'applicativo online per il controllo dei buoni spesa. Le attività commerciali aderenti, quest'anno, forniranno agli aventi diritto al buono spesa 2021, gratuitamente, anche un piccolo dono natalizio.

Buoni spesa 2021, le domande dal 24 novembre

Dal 24 novembre, invece, sarà online anche la piattaforma per richiedere il bonus spesa. Le domande potranno essere inviate fino alle 18 di martedì 7 dicembre, attraverso il modulo sul sito del Comune di Napoli al seguente link: https://www.comune.napoli.it/buonispesa.