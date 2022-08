Buoni libro gratis a Napoli 2022-23 per le Scuole Primarie: la lista delle librerie che li accettano L’elenco delle librerie accreditate a Napoli per i Buoni Libro delle scuole primarie (ex elementari) per l’Anno Scolastico 2022-23 e come avere il bonus.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il Comune di Napoli ha pubblicato l'elenco delle librerie convenzionate dove poter utilizzare i Buoni libro per la fornitura gratuita dei testi per le scuole primarie (le ex elementari) per l'anno scolastico 2022-23. Il Municipio, infatti, garantisce la distribuzione gratuita dei libri di testo a tutti gli alunni delle scuole primarie (statali e paritarie) cittadine mediante il ricorso a cedole librarie in formato elettronico.

I genitori possono recarsi presso una delle librerie accreditate per ritirare i libri di testo. Il libraio procederà all'identificazione del destinatario della fornitura gratuita attraverso il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell'alunno, il documento identificativo del genitore e l'eventuale documento del soggetto delegato al ritiro. Gli esercenti accreditati sono tenuti ad accettare le richieste di fornitura avanzate dagli aventi diritto e provvederanno con la massima sollecitudine all'ordine e alla consegna dei libri. Non è consentita la richiesta ai cittadini di anticipazioni, compensi o rimborsi spese ad alcun titolo pretesi.

L'elenco delle librerie accreditate a Napoli per i Buoni Libro delle scuole primarie Anno Scolastico 2022-23