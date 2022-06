Angela Celentano oggi: notizie sulla bimba scomparsa

Angela Celentano, oggi la bimba scomparsa sul Monte Faito compirebbe gli anni Angela Celentano, la bimba scomparsa dal monte Faito durante una gita con la famiglia e gli amici della Chiesa evangelica, è nata l’11 giugno 1993. I genitori Catello e Maria e le due sorelle non hanno mai smesso di sperare che un giorno possa tornare a casa da loro. Angela è sparita intorno all’una del 19 agosto 1996. Le indagini sono state archiviate.

A cura di Angela Marino

Angela Celentano oggi 11 giugno (è nata l'11 giugno 1993) avrebbe festeggiato il suo compleanno. La famiglia della bambina scomparsa sul monte Faito il 19 agosto 1996, quando aveva appena 3 anni, non si è mai rassegnata a non vederla più e oggi ne celebra il ricordo nella speranza che possa un giorno tornare a casa.

Noemi e Rosa, le sorelle di Angela qualche anno fa l'hanno ricordata con un dolcissimo messaggio:

Buon compleanno Angela! Oggi compi 27 anni. Si, compi. Perché in noi è sempre e ancora viva la speranza di poterti rivedere e riabbracciare un giorno. Sicuramente tante cose sono cambiate, tante cose sono successe, ma il tuo ricordo è sempre vivo in noi. Conserviamo gelosamente ogni cosa e ogni ricordo che ci lega a te: il tuo modo di parlare, il tuo modo di correre, la tua curiosità, la tua risata, i tuoi occhietti vispi, le tue espressioni. Ogni cosa di te è impressa dentro di noi e nulla potrà mai portarci via questo, almeno questo. Andiamo avanti, con la forza di Dio dentro, pensando che ogni giorno che passa è un giorno in meno a quello in cui ci rivedremo. Siamo sempre qui, sorellina. E oggi i nostri migliori auguri vanno a te. Ti vogliamo bene. La tua famiglia

Angela Celentano, la (falsa) pista messicana

Angela è scomparsa il 10 agosto del 1996 durante una gita della comunità evangelica frequentata dalla famiglia. Da allora Maria e Catello Celentano, originari di Vico Equense (Napoli), anni fa hanno creato un sito web che raccoglie le foto di Angela nell'intento di rendere visibili gli elementi che possano aiutare eventuali testimoni a riconoscere luoghi e persone e a farsi avanti per fornire elementi utili alle ricerche. Le indagini, tuttavia, sono state formalmente archiviate dalla Procura solo di recente.

Proprio il sito web creato dalla famiglia ha permesso a un mitomane di creare la cosiddetta ‘pista messicana'. Alcune e mail firmate Celeste Ruiz e inviate alla casella di posta dei Celentano da un server messicano, allegavano la foto di una ragazza sorprendentemente simile a come Angela sarebbe stata da adulta. Grazie alla computer grafica gli inquirenti avevano invecchiato le foto della bimba e stabilito che la ragazza indicata come Celeste poteva effettivamente essere Angela. Tuttavia alcuni anni fa la donna ritratta nelle foto, Brissia, si è fatta avanti spiegando che la foto le era stata rubata e usata a sua insaputa da mitomane. Gli accertamenti hanno provato che non è Angela.

Angela Celentano, caso irrisolto

Le prime indagini sulla scomparsa di Angela Celentano puntarono sulla famiglia, in particolare su un cugino, sospettato di aver pianificato il sequestro e poi uscito di scena per mancanza di elementi. Le ricerche andarono avanti nei boschi del monte Faito fino a quando le autorità non stabilirono che Angela, viva o no, non si trovava lì, ma era stata portata via. Per anni alcune le testimonianze sono state investigate per approfondire evidenti incongruenze, ma non si è mai arrivati alla verità.