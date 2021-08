“Bufale Connection”, Castellone (M5S) interroga Speranza e Patuanelli: “Vaccino per gli animali subito” La senatrice del Movimento 5 Stelle Mariolina Castellone, dopo l’inchiesta di Fanpage.it porta il caso della presunta epidemia che colpisce bufale che producono latte per la mozzarella dop, in parlamento. “Bisogna autorizzare il vaccino subito e accertare le carenze del kit Bovigam”. Annunciata interrogazione ai Ministri Speranza e Patuanelli. “L’abbattimento non può essere la soluzione per eradicare la malattia se abbiamo il vaccino”

A cura di Antonio Musella

L'inchiesta "Bufale connection" di Fanpage.it sulla epidemia di brucellosi e tubercolosi che colpisce gli allevamenti di bufale del casertano che producono latte per la mozzarella di bufala DOP, ha suscitato reazioni e commenti nel settore e nel mondo della politica. Negli ultimi mesi si erano susseguite prese di posizioni e atti parlamentari da parte di diversi esponenti del centro sinistra e del centro destra. Ma dopo l'uscita dell'inchiesta di Fanpage.it, un fenomeno assai complesso è diventato di dominio pubblico e di facile comprensione. La senatrice del Movimento 5 Stelle, Mariolina Castellone, ha annunciato un'interrogazione parlamentare al Ministro della Salute Roberto Speranza e al Ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli sulla vicenda.

"Vaccino subito per gli animali"

La senatrice, eletta in Campania, ha depositato l'interrogazione e lo ha annunciato con un lungo post su Facebook dove rilancia l'inchiesta di Fanpage.it "Bufale connection". "Oggi ho depositato una interrogazione per chiedere ai ministri della salute e delle politiche agricole che si conceda agli allevatori di avviare una campagna vaccinale, così come suggeriscono le direttive europee, e che si concordino con gli allevatori stessi, piani di risanamento che prevedano monitoraggio, controllo e nuove condizioni di sicurezza sostenibili". A non consentire il vaccino per le bufale al momento è la Regione Campania guidata da Vincenzo De Luca, che sulle bufale e in merito ad un'epidemia che ha prodotto 140 mila abbattimenti in pochi anni, si è riscoperta no vax.

"Fare luce sui falsi positivi"

Per la Castellone è assolutamente centrale la questione dell'utilizzo del vaccino contro la brucellosi per le bufale, e i necessari accertamenti sull'utilizzo del kit Bovigam, considerato sperimentale (e quindi non certo) per il bufalo mediterraneo, e che sembrerebbe produrre un numero molto alto di "falsi positivi", ovvero animali sani mandati all'abbattimento come infetti. "Chiedo inoltre che si faccia chiarezza sull’utilizzo del kit Bovigam, affinché abbia fine l’abbattimento selvaggio che provoca la morte di capi sani.Tra epidemia, capi abbattuti e importazioni dall’estero, chi viene danneggiato sono soprattutto i nostri allevatori locali già duramente colpiti dalla pandemia" prosegue il post della senatrice. Sotto accusa finisce anche l'operato dell'Istituto Zooprofilattico per il Mezzogiorno di Portici, diretto da Antonio Limone, che rappresenta l'autorità scientifica che sta gestendo l'epidemia in Campania, con risultati a dir poco sconfortanti, e che è tra i principali oppositori dell'utilizzo del vaccino sulle bufale. "E certamente l’abbattimento non può essere il solo strumento cui si ricorre per eradicare la brucellosi, quando è disponibile un vaccino che aveva dato buoni risultati dal 2008 al 2013, e che oggi gli allevatori non possono più utilizzare" conclude il post della senatrice Castellone.