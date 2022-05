Brumotti torna nel Rione Traiano per Striscia La Notizia: smantellato bunker per lo spaccio L’inviato di Striscia Vittorio Brumotti scopre un bunker nascosto con sentinelle e telecamere per lo spaccio di droga.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da Striscia la notizia

Vittorio Brumotti, l'inviato di Striscia La Notizia, torna al Rione Traiano di Napoli per una nuova missione. Sgominare un bunker nascosto utilizzato per lo spaccio di droga. Brumotti è riuscito ad intrufolarsi all'interno della roccaforte dei narcotrafficanti, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da parte dei residenti. L'inviato della trasmissione Mediaset, che da anni combatte per segnalare le piazze di spaccio in tutt'Italia, torna così nel quartiere occidentale del capoluogo partenopeo, scenario già di una sua sortita nel 2018. Proprio a Rione Traiano, che si trova tra Soccavo e Fuorigrotta, in passato, Brumotti aveva dovuto ricorrere alla scorta dei Carabinieri per uscire indenne da un servizio.

Il bunker della droga protetto da sentinelle e telecamere

"Questa è una delle piazze più importanti e strategiche per la camorra – racconta l’inviato di Striscia nel servizio – non si può comprare al dettaglio, ma solo grosse quantità per rifornire altri quartieri". Brumotti è riuscito a portare le telecamere di Canale 5 all'interno del bunker della criminalità, super-protetto con sentinelle, porte blindate, un sistema di videosorveglianza per controllare tutta la zona. Il bunker, secondo quanto rivelato da Brumotti, non risulterebbe nemmeno sulle mappe del catasto del Comune di Napoli.

L'inviato di Striscia è riuscito così a documentare le attività di confezionamento e spaccio di cocaina. Affiancato dalle forze dell'ordine, Brumotti è entrato nel bunker, scoprendo i sistemi utilizzati dagli spacciatori per tenere sotto controllo il quartiere. Le forze dell'ordine hanno scardinato la porta d'ingresso e smantellato la rete delle telecamere di videosorveglianza illegali. Il servizio è in onda stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35). Mentre una versione più lunga, senza tagli, sarà disponibile online sul sito di Striscia.