napoli
video suggerito
video suggerito

Braccianti sfruttati nell’Aversano, 2,70 euro all’ora per 14 ore di lavoro al giorno: arrestati marito e moglie

Gli arresti sono scattati nella mattinata odierna: oltre ai coniugi, in manette è finito anche un cittadino indiano, mentre per un connazionale è scattato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Segui ora Fanpage.it nel tuo feed di Google.
A cura di Valerio Papadia
1 CONDIVISIONI
Immagine

Braccianti agricoli sfruttati, ai limiti della riduzione in schiavitù, nell'Agroaversano, in provincia di Caserta: nella mattinata di oggi, mercoledì 10 dicembre, i carabinieri del Reparto Operativo del Comando per la Tutela del Lavoro, con la collaborazione di quelli di Aversa, hanno arrestato un imprenditore agricolo e sua moglie, che sono finiti ai domiciliari; in manette anche un cittadino indiano, mentre per un connazionale è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

I braccianti lavoravano fino a 14 ore al giorno, senza pause e possibilità di assentarsi

Le indagini hanno permesso di rivelare che, tra il febbraio e il luglio del 2024, gli indagati avrebbero impiegato tra i 40 e gli 80 braccianti, quasi tutti di nazionalità indiana e irregolari sul territorio nazionale, per la coltivazione e la raccolta di ortaggi tre le province di Caserta e Napoli. Stando a quanto rivelato dall'attività investigativa, i braccianti lavoravano fino a 14 ore al giorno, per una paga di 2,70 euro all'ora, con possibilità di prendere pausa soltanto al raggiungimento della quota di raccolta e senza possibilità di potersi assentare dal lavoro.

Sequestrati 4 furgoni e 542mila euro

Nel corso del blitz effettuato questa mattina, i carabinieri hanno inoltre posto sotto sequestro 4 furgoni, utilizzati per il trasporto dei braccianti, nonché 542.934,56 euro, ritenuti profitto dell'attività illecita, che i militari dell'Arma hanno rinvenuto nel magazzino dell'imprenditore agricolo.

Caserta
Cronaca
1 CONDIVISIONI
Immagine
Retroscena
Piero vuol fare il De Luca. E fa infuriare mezzo Pd sulla nuova giunta regionale in Campania
De Luca, l'ultimo sgarbo: via prima di incontrare Fico, solo una telefonata. In Regione applausi al neo governatore
Il totogiunta: tutta politica, nessun esterno. Sanità in mano al presidente
S fa largo Marco Sarracino (Pd) vicepresidente con delega al Lavoro. Casillo ai Trasporti
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views